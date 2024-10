Agi.it - Operazione "Plastic Free", chieste condanne per 150 anni

(Di sabato 26 ottobre 2024) AGI - Il processo scaturito dall'", messa a segno ad ottobre del 2019 a Vittoria, nel Ragusano, dalla Polizia di Stato (squadra mobile di Ragusa e Catania) e coordinata dalla Dda di Catania è alle battute conclusive. L', secondo la tesi dell'accusa, aveva disarticolato un gruppo mafioso riconducibile alla 'stidda'. A quattordici soggetti, (per uno, posizione stralciata per motivi di salute) veniva contestato il coinvolgimento a vario titolo in una serie di reati: estorsione pluriaggravata, illecita concorrenza con minaccia, lesioni aggravate, ricettazione, detenzione e porto di armi da sparo, danneggiamento in seguito ad incendio, traffico illecito di rifiuti aggravato. Reati commessi con metodologia mafiosa.