Nuovo cemento sul Parco Agricolo: in arrivo capannoni per ventimila metri quadrati. Protestano i comitati (Di sabato 26 ottobre 2024) Lacchiarella (Milano) – Doveva sorgere un centro benessere e invece ci sarà un centro produttivo di circa 20mila metri quadrati. Cambiano i nomi e le dimensioni, ma la realtà è che il Sud Milano sta diventando un maxi centro della logistica e stanno sparendo, anno dopo anno, vaste aree verdi, tutte sui comuni del Parco Agricolo del sud Milano, che diventano edificabili. Vuoi perché sono fuori dai confini del Parco, vuoi perché gli agricoltori le hanno cedute ed erano già edificabili. La protesta dei cittadini dell’Associazione tutela territorio di Villamaggiore (Attv) che temono per il traffico sulla Sp 40 Binasca già insostenibile, per l’Oasi della Lipu e per il corridoio ecologico che attraversa l’area dove sorgerà il Nuovo polo si scontra con la realtà dei fatti. Anche se la sindaca di Lacchiarella Antonella Voli deve aver agito per il meglio dei suoi cittadini. Ilgiorno.it - Nuovo cemento sul Parco Agricolo: in arrivo capannoni per ventimila metri quadrati. Protestano i comitati Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Lacchiarella (Milano) – Doveva sorgere un centro benessere e invece ci sarà un centro produttivo di circa 20mila. Cambiano i nomi e le dimensioni, ma la realtà è che il Sud Milano sta diventando un maxi centro della logistica e stanno sparendo, anno dopo anno, vaste aree verdi, tutte sui comuni deldel sud Milano, che diventano edificabili. Vuoi perché sono fuori dai confini del, vuoi perché gli agricoltori le hanno cedute ed erano già edificabili. La protesta dei cittadini dell’Associazione tutela territorio di Villamaggiore (Attv) che temono per il traffico sulla Sp 40 Binasca già insostenibile, per l’Oasi della Lipu e per il corridoio ecologico che attraversa l’area dove sorgerà ilpolo si scontra con la realtà dei fatti. Anche se la sindaca di Lacchiarella Antonella Voli deve aver agito per il meglio dei suoi cittadini.

