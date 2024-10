"Nuovi giocatori per salire di categoria e mano al giovanile": i progetti di Salaris per una Fc Viterbo con 200mila euro di debiti (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempi duri per la Fc Viterbo, sia dentro che fuori dal campo. La società, da poco passata tra le mani dell'imprenditore romano Paolo Salaris, registra ad oggi circa 200mila euro di debiti. 193mila, a esser precisi. Una cifra che potrebbe sembrare bassa, considerando che ai tempi della C la Viterbotoday.it - "Nuovi giocatori per salire di categoria e mano al giovanile": i progetti di Salaris per una Fc Viterbo con 200mila euro di debiti Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempi duri per la Fc, sia dentro che fuori dal campo. La società, da poco passata tra le mani dell'imprenditore roPaolo, registra ad oggi circadi. 193mila, a esser precisi. Una cifra che potrebbe sembrare bassa, considerando che ai tempi della C la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fc Viterbo - Camilli non torna in società : il club resta a Salaris - Non si cambia in casa Fc Viterbo. I tifosi invocavano un ingresso di Piero Camilli nella società ma il summit di ieri pomeriggio sembra aver confermato che il club rimarrà nelle mani di Salaris, con Guglielmo Manzo come "patron". Resta invariato ... (Viterbotoday.it)

Fc Viterbo - i tifosi : “Non ci riconosciamo in questo progetto - Salaris e Camilli trovino una soluzione” - Prima che il Rocchi diventasse teatro dello scontro salvezza tra la Fc Viterbo e l’Ottavia, i tifosi gialloblù si sono dati appuntamento per parlare del futuro. Non solo quello societario. Un’ora prima della partita, davanti allo stadio, i ... (Viterbotoday.it)

De profundis Fc Viterbo - ora Salaris deve investire - Sorianese e Civitavecchia. Due derby e due figuracce per la Fc Viterbo, che mercoledì si è fatta umiliare dai nerazzurri del grande ex Massimo Castagnari. Appena una settimana fa era stata la Sorianese dell'altro ex Stefano Del Canuto a fare la ... (Viterbotoday.it)

Paolo Salaris : "Il Rocchi diventerà un grande stadio - a caccia di un attaccante per la Fc Viterbo" - “Il ritorno al Rocchi è stata una grande festa”. È rimasto abbastanza soddisfatto del clima trovato allo stadio il nuovo proprietario della Fc Viterbo, l’imprenditore romano Paolo Salaris. Certo, la sconfitta contro il Pomezia ha lasciato l’amaro ... (Viterbotoday.it)