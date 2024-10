Ilgiorno.it - nuove frontiere informatiche con idee antiche: i modelli che propone il software generativo

(Di sabato 26 ottobre 2024) La famiglia felice? ChapGpt non ha dubbi: è quella del “Mulino Bianco“. E se gli chiedi di raccontarti una brevissima storia di una persona che pulisce casa ecco "Rosa" che, "armata di scope e panni, trasforma le faccende domestiche in un atto d’amore". "L’intelligenza artificiale generativa riproduce stereotipi e divari di genere: è uno specchio della nostra società". Elisabetta Risi, sociologa dell’università Iulm, è coordinatrice del Digital Gender Hub e si occupa della dimensione etica per Iulm AI Lab.