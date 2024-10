Next Gen Cup. È tutto pronto per la partenza (Di sabato 26 ottobre 2024) LBA ha ufficialmente tolto il velo alla nuova edizione della NextGen Cup targata IBSA, il torneo riservato alle formazioni Under 19 dei club di Serie A, che taglia il traguardo della sesta edizione. In campo ci sarà ovviamente anche l’Under19 Eccellenza di Pistoia Basket Junior, che sarà sponsorizzata Estra, guidata in panchina da coach Eduardo Perrotta che parteciperà alla prima tappa, dove sono in programma quattro partite, dal 21 al 24 novembre a Varese, suddividendosi fra la Itelyum Arena e la palestra del Campus. La seconda tappa, con altre tre partite, sarà da giovedì 2 a sabato 4 gennaio 2025 tra Rimini e Santarcangelo di Romagna. I biancorossi sono stati inseriti nel girone A che è composto da: Academy Scafati Basket, Allianz Derthona Tortona, Dolomiti Energia Trentino, Estra Pistoia Basket, Napolibasket, Pallacanestro Varese, Vanoli Basket Cremona e Virtus EmilBanca Bologna. Lanazione.it - Next Gen Cup. È tutto pronto per la partenza Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) LBA ha ufficialmente tolto il velo alla nuova edizione dellaGen Cup targata IBSA, il torneo riservato alle formazioni Under 19 dei club di Serie A, che taglia il traguardo della sesta edizione. In campo ci sarà ovviamente anche l’Under19 Eccellenza di Pistoia Basket Junior, che sarà sponsorizzata Estra, guidata in panchina da coach Eduardo Perrotta che parteciperà alla prima tappa, dove sono in programma quattro partite, dal 21 al 24 novembre a Varese, suddividendosi fra la Itelyum Arena e la palestra del Campus. La seconda tappa, con altre tre partite, sarà da giovedì 2 a sabato 4 gennaio 2025 tra Rimini e Santarcangelo di Romagna. I biancorossi sono stati inseriti nel girone A che è composto da: Academy Scafati Basket, Allianz Derthona Tortona, Dolomiti Energia Trentino, Estra Pistoia Basket, Napolibasket, Pallacanestro Varese, Vanoli Basket Cremona e Virtus EmilBanca Bologna.

