Iltempo.it - Né con Kamala né con Trump. Bufera al Washington Post

(Di sabato 26 ottobre 2024) "L'editore delha dichiarato venerdì che il giornale non esprimerà alcun sostegno alle elezioni presidenziali di quest'anno, per la prima volta in 36 anni, né alle future elezioni presidenziali". Il quotidiano americano lo scrive in un breve articolo in cui si dà contro della "condanna immediata e accesa da parte di un'ampia fascia di abbonati, personaggi politici e commentatori". "La scelta sbagliata nel momento peggiore", aveva scritto Robert Kagan, una delle firme più illustri del quotidiano, annunciando le sue dimissioni mentre 11 editorialisti delhanno sottoscritto un articolo che condannava la decisione. Insomma, né conHarris né con Donald: il Wp per le elezioni del 5 novembre non appoggerà nessuno dei due aspiranti presidenti, rompendo così con una tradizionale cinquantennale di supporto ai democratici.