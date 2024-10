Motta | Napoli e Inter le favorite

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) Alla vigilia della partita-Juventus, valida per la nona giornata di Serie A, Thiagoha condiviso alcuni dettagli sullo stato della squadra e sugli obiettivi del match. In conferenza stampa,ha sottolineato che non sente la pressione della sfida, trattandola come una partita di pari importanza rispetto alle altre. Ha ribadito che la squadra sarà preparata a esprimere intensità e dinamismo, caratteristiche che considera essenziali per affrontare un avversario come l’.Un aspetto su cuiha puntato è la necessità per la Juventus di mantenere un gioco equilibrato, in cui i passaggi e il possesso palla non siano solo fini a sé stessi, ma orientati a creare opportunità in area avversaria.