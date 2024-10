MotoGP GP Thailandia 2024, Marquez: “Mi sono detto ‘se continuo così non finisco la gara’” (Di sabato 26 ottobre 2024) “Ci ho provato, soprattutto all’inizio, con gomma fresca. Ma dopo qualche giro, soprattutto quando Martin mi ha superato, mi sono detto ‘se continuo così non finisco la gara’. Quindi ho deciso di arrivare quarto e vedere se domani, con un po’ più di gestione, possiamo essere più vicini, ma sarà difficile. Gli altri continuano a migliorare, noi siamo un po’ stagnanti. Quindi anche domani il quarto posto andrà bene”. così Marc Marquez ai microfoni di Dazn Spagna ha commentato la gara Sprint del GP di Thailandia 2024 di MotoGP. Il pilota del team Gresini ha anche commentato la gara del connazionale Jorge Martin: “Bastianini è stato il più veloce in pista, ma ho visto fare alcuni sorpassi a Jorge, nonostante la temperatura delle gomme Significa che ha il passo per vincere domani”. MotoGP GP Thailandia 2024, Marquez: “Mi sono detto ‘se continuo così non finisco la gara’” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) “Ci ho provato, soprattutto all’inizio, con gomma fresca. Ma dopo qualche giro, soprattutto quando Martin mi ha superato, mi‘senonla. Quindi ho deciso di arrivare quarto e vedere se domani, con un po’ più di gestione, possiamo essere più vicini, ma sarà difficile. Gli altri continuano a migliorare, noi siamo un po’ stagnanti. Quindi anche domani il quarto posto andrà bene”.Marcai microfoni di Dazn Spagna ha commentato la gara Sprint del GP didi. Il pilota del team Gresini ha anche commentato la gara del connazionale Jorge Martin: “Bastianini è stato il più veloce in pista, ma ho visto fare alcuni sorpassi a Jorge, nonostante la temperatura delle gomme Significa che ha il passo per vincere domani”.GP: “Mi‘senonla” SportFace.

