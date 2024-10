Meteo, le previsioni della prossima settimana: incubo “gelo” (Di sabato 26 ottobre 2024) Il maltempo continua ad essere protagonista delle nostre giornate. Nel corso del weekend la bassa pressione atlantica si porterà sulla Penisola Iberica e piloterà una perturbazione che interesserà più direttamente l’Italia nordoccidentale e la Sardegna. Dunque ancora piogge e temporali forti porteranno grossi disagi alle popolazioni già interessate da nubifragi dei giorni precedenti. Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio cosa aspettarci nei prossimi giorni e per quella che sarà la settimana di Halloween. Tvzap.it - Meteo, le previsioni della prossima settimana: incubo “gelo” Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il maltempo continua ad essere protagonista delle nostre giornate. Nel corso del weekend la bassa pressione atlantica si porterà sulla Penisola Iberica e piloterà una perturbazione che interesserà più direttamente l’Italia nordoccidentale e la Sardegna. Dunque ancora piogge e temporali forti porteranno grossi disagi alle popolazioni già interessate da nubifragi dei giorni precedenti. Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio cosa aspettarci nei prossimi giorni e per quella che sarà ladi Halloween.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come cambia l’allerta meteo di domenica 27 ottobre : le previsioni meteo in Emilia Romagna - Bologna, 26 ottobre 2024 – Maltempo in attenuazione finalmente in Emilia Romagna: allerta ancora attiva per domenica 27 ottobre, ma è principalmente gialla per criticità idraulica e idrogeologica. Quindi non ci saranno fenomeni meteorologici ... (Ilrestodelcarlino.it)

Meteo ponte novembre - prima il caldo anomalo e poi l'ondata di freddo : ecco dove e quando. Le previsioni - Prima il caldo anomalo, poi il freddo. Il tutto, con un'ultima ondata di maltempo nel mezzo. Sarà un ponte all'insegna del cambiamento climatico quello del 1 novembre. Da Nord a Sud,... (Ilmattino.it)

Meteo - ancora temporali e nubifragi : rischio alluvioni - ecco dove. Le previsioni della prossima settimana : incubo "gelo" ad Halloween - Ancora maltempo sull'Italia. Nel corso del weekend una saccatura atlantica si porterà sulla Penisola Iberica e piloterà una perturbazione che interesserà più... (Leggo.it)

Meteo - che tempo farà : le previsioni della Protezione Civile - Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per domenica 27 e lunedì 28 ottobre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 26 ottobre. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, ... (Perugiatoday.it)