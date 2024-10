Malattia fulminate, campione di mountain bike Dario Polidori muore a 30 anni (Di sabato 26 ottobre 2024) Una comunità intera sconvolta per la tragica morte di un 30enne conosciuto e amato da tutti: Dario Polidori, grande sportivo, amante di mountain bike e surf, padre di un bambino di soli due anni, non ce l’ha fatta a sconfiggere una Malattia fulminante contro cui combatteva da alcune settimane. Nato e cresciuto a San Vincenzo, Imolaoggi.it - Malattia fulminate, campione di mountain bike Dario Polidori muore a 30 anni Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Una comunità intera sconvolta per la tragica morte di un 30enne conosciuto e amato da tutti:, grande sportivo, amante die surf, padre di un bambino di soli due, non ce l’ha fatta a sconfiggere unafulminante contro cui combatteva da alcune settimane. Nato e cresciuto a San Vincenzo,

