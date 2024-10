Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA: Shiffrin prima a partire, Bassino e Brignone ci provano

(Di sabato 26 ottobre 2024) I PETTORALI DI PARTENZA DEL Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla dello slalom di, valido per la coppa del Mondo-2025 di sci. Primo appuntamento del circuito mondiale come al solito fissato per fine ottobre sul ghiacciaio Rettenbach in Austria. Sono molte le atlete che puntano immediatamente al successo, con una lotta per i tre gradini del podio davvero apertissima. A è tutto pronto per l'atteso esordio della Coppa del Mondo di sci, con il che promette una sfida serrata tra molte delle migliori atlete internazionali. Lara Gut-Behrami, trionfatrice nella scorsa stagione e detentrice della sfera di cristallo generale e di specialità, si presenta in cerca di conferme.