La DIRETTA testuale di Arezzo-Spal, match valido per l'undicesima giornata del girone B di Serie C 2024/2025. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria sul campo del Sestri Levante, che ha ridato morale all'ambiente e soprattutto ha portato la squadra al quinto posto della classifica, a pari punti con la Torres quarta e a -2 dal secondo e terzo posto della Ternana e dell'Entella. Contro gli estensi in forte crisi e attualmente terzultimi l'obiettivo è quello di continuare a vincere. L'incontro è in programma nella giornata di sabato 26 ottobre alle ore 17.30, e Sportface.it seguirà l'incontro in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH Arezzo-Spal LIVE – Arezzo-Spal, Serie C 2024/25 (DIRETTA) SportFace.

Arezzo-Spal oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie C 2024/25 - Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Arezzo-Spal, match valido per l’undicesima giornata del girone B di Serie C 2024/2025. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria sul campo del Sestri Levante, che ha ... (Sportface.it)

Verso Arezzo-Spal - Dossena : "Servono gli attributi - la svolta è vicina. E i tifosi..." - La Spal torna in campo e lo fa iniziando un trittico decisamente tosto: il primo appuntamento per gli uomini di Dossena è per sabato, ore 17.30, ad Arezzo (cui seguiranno Pianese, martedì 29, e Ternana, sabato 2). L’obiettivo è evitare gli errori ... (Ferraratoday.it)

Verso Arezzo-Spal - Dossena : "Servono gli attributi - la svolta è vicina. E i tifosi..." - La Spal torna in campo e lo fa iniziando un trittico decisamente tosto: il primo appuntamento per gli uomini di Dossena è per sabato, ore 17.30, ad Arezzo (cui seguiranno Pianese, martedì 29, e Ternana, sabato 2). L’obiettivo è evitare gli errori ... (Today.it)

Arezzo - la spinta dei titolari pronti a tornare. Righetti e Montini vanno all’assalto alla Spal - Tra le righe della conferenza stampa prima della trasferta di Sestri, era passato un po’ sotto traccia l’annuncio di Troise sul recupero di Righetti e Montini. Ed, invece, il fatto che l’infermeria si stia svuotando e che l’allenatore amaranto ... (Lanazione.it)