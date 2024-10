La puntata di Report tra polemiche e inchieste: Gasparri chiede il blocco, Ranucci risponde (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’attenzione mediatica si concentra sulla nuova puntata di ‘Report’, prevista per domenica su Rai3, che si preannuncia come uno degli episodi più delicati della stagione. La notizia dell’intervento di Maurizio Gasparri, il senatore di Forza Italia, che ha richiesto lo stop alla messa in onda del programma, ha sollevato un acceso dibattito. Sigfrido Ranucci, il conduttore di ‘Report’, ha difeso la libertà di stampa e ha ribadito la legittimità del programma, sottolineando che il silenzio elettorale si applica esclusivamente a politici e partiti, non ai giornalisti. Con questo clima di incertezza, gli occhi del pubblico sono puntati sulla trasmissione, che promette rivelazioni di ampia portata. Gaeta.it - La puntata di Report tra polemiche e inchieste: Gasparri chiede il blocco, Ranucci risponde Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’attenzione mediatica si concentra sulla nuovadi ‘’, prevista per domenica su Rai3, che si preannuncia come uno degli episodi più delicati della stagione. La notizia dell’intervento di Maurizio, il senatore di Forza Italia, che ha richiesto lo stop alla messa in onda del programma, ha sollevato un acceso dibattito. Sigfrido, il conduttore di ‘’, ha difeso la libertà di stampa e ha ribadito la legittimità del programma, sottolineando che il silenzio elettorale si applica esclusivamente a politici e partiti, non ai giornalisti. Con questo clima di incertezza, gli occhi del pubblico sono puntati sulla trasmissione, che promette rivelazioni di ampia portata.

