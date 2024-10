Ilrestodelcarlino.it - "La mia forza sta nell’esperienza"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Giovanni ‘Gianni’ Frattani è un signore di 76 anni che ha dedicato la vita al lavoro. Domani verrà premiato con l’Aquila d’Oro ed è decisamente emozionato. Gianni, ma non è ora di riposare? "Vendo complementi d’arredo da sempre. Ho una figlia che non proseguirà questa attività perché fa la mamma e questo non è un lavoro facile. Sono quasi 50 anni che faccio questo mestiere senza problemi, senza debiti, senza fallimenti. Un lavoro che ho ereditato da mio padre che mi ha insegnato tutto e nonostante avessi il diploma di perito chimico, sono rimasto qui perché vendere mi ha sempre appassionato" Lei vende soprattutto tendaggi e biancheria: è sempre più difficile commerciare con questi articoli? "Molto, perché i ragazzi di oggi l’arredamento lo fanno spendendo il minimo all’Ikea.