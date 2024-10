Italia Viva divisa: Orlando prova a convincere gli indecisi: “Votate me, sono più moderato” (Di sabato 26 ottobre 2024) Nel suo discorso il candidato dem ha tentato di convincere gli indecisi e gli elettori di Italia Viva a votarlo, sottolineando le differenze tra lui e lo sfidante Bucci. Ha esaltato quindi l'impegno del centrosinistra per la sanità, l'inclusività e contro la mafia L'articolo Italia Viva divisa: Orlando prova a convincere gli indecisi: “Votate me, sono più moderato” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Italia Viva divisa: Orlando prova a convincere gli indecisi: “Votate me, sono più moderato” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nel suo discorso il candidato dem ha tentato diglie gli elettori dia votarlo, sottolineando le differenze tra lui e lo sfidante Bucci. Ha esaltato quindi l'impegno del centrosinistra per la sanità, l'inclusività e contro la mafia L'articologli: “me,più” proviene da Il Difforme.

