Liberoquotidiano.it - Isole: Pd Senato, 'depositato Ddl per garantire concorsi'

(Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ott (Adnkronos) - "Ieri abbiamoinuna proposta di legge che, in materia di pubblico impiego, punta a rimuovere uno dei più evidenti ostacoli derivanti dall'insularità:lo svolgimento deinelle". Lo dicono iri del Pd Marco Meloni e Antonio Nicita. "Le peculiarità geografiche e logistiche delle, già evidenti nella vita quotidiana dei loro residenti, si amplificano nelle situazioni in cui la mobilità e l'accesso alle opportunità sono vincolati da una necessaria presenza fisica, come nel caso delle prove concorsuali, dove l'obbligo di recarsi sulla penisola per partecipare alle procedure selettive rappresenta un ostacolo significativo", proseguono.