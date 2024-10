Inter-Juventus a confronto per valori di calciomercato: ecco chi vince (Di sabato 26 ottobre 2024) Il primo Derby d’Italia stagionale si giocherà a San Siro ma la sfida Inter-Juventus per valori di calciomercato ha già la sua vincitrice. Il confronto tra la rosa nerazzurra e quella bianconera non ammette troppe repliche. Analizziamo tutti i nomi, le cifre e i reparti dettagliatamente MILANO – Utilizzando come parametro di riferimento le quotazioni del portale specializzato Transfermarkt, i valori di mercato dell’Inter e della Juventus differiscono per meno di 100 milioni di euro. Entrando nei dettagli, la rosa dell’Inter vale poco più di 675 milioni. Quella della Juventus meno di 595. Tra le due rose “ballano” circa 80 milioni. Ma in quale reparto si crea questa ampia differenza tra le due rose? Analizziamo i valori di mercato di Inter e Juventus reparto per reparto. Inter-news.it - Inter-Juventus a confronto per valori di calciomercato: ecco chi vince Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il primo Derby d’Italia stagionale si giocherà a San Siro ma la sfidaperdiha già la sua vincitrice. Iltra la rosa nerazzurra e quella bianconera non ammette troppe repliche. Analizziamo tutti i nomi, le cifre e i reparti dettagliatamente MILANO – Utilizzando come parametro di riferimento le quotazioni del portale specializzato Transfermarkt, idi mercato dell’e delladifferiscono per meno di 100 milioni di euro. Entrando nei dettagli, la rosa dell’vale poco più di 675 milioni. Quella dellameno di 595. Tra le due rose “ballano” circa 80 milioni. Ma in quale reparto si crea questa ampia differenza tra le due rose? Analizziamo idi mercato direparto per reparto.

