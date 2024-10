Imola, il Garganello d’oro allo chef Ferrantino: “Un premio alla tradizione” (Di sabato 26 ottobre 2024) Imola, 26 ottobre 2024 – Un “riconoscimento all’impegno” nella “diffusione della cultura gastronomica all’estero grazie allo studio e alla valorizzazione dei prodotti che si riflettono in una cucina in cui trovano spazio ingredienti, sapori, odori tipici della tradizione culinaria italiana”. Queste le motivazioni che hanno spinto il Comune ad assegnare allo chef Matteo Ferrantino il ‘Garganello d’oro’, premio attribuito ogni anno durante la rassegna Baccanale a quanti si sono distinti appunto nella promozione della cultura del cibo. A consegnare il riconoscimento a Ferrantino, ieri sera in piazza Matteotti, il sindaco Marco Panieri e l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi. Originario della Puglia, Ferrantino è titolare del ristorante (due stelle Michelin) Bianc di Amburgo, in Germania. Ha lasciato l’Italia per la prima volta quando aveva 18 anni. Ilrestodelcarlino.it - Imola, il Garganello d’oro allo chef Ferrantino: “Un premio alla tradizione” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 – Un “riconoscimento all’impegno” nella “diffusione della cultura gastronomica all’estero graziestudio evalorizzazione dei prodotti che si riflettono in una cucina in cui trovano spazio ingredienti, sapori, odori tipici dellaculinaria italiana”. Queste le motivazioni che hanno spinto il Comune ad assegnareMatteoil ‘’,attribuito ogni anno durante la rassegna Baccanale a quanti si sono distinti appunto nella promozione della cultura del cibo. A consegnare il riconoscimento a, ieri sera in piazza Matteotti, il sindaco Marco Panieri e l’assessoreCultura, Giacomo Gambi. Originario della Puglia,è titolare del ristorante (due stelle Michelin) Bianc di Amburgo, in Germania. Ha lasciato l’Italia per la prima volta quando aveva 18 anni.

