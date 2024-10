Il Perugia a caccia del primo bis stagionale: "Grifo, col Milan sarà una prova di maturità" (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Perugia cerca il primo bis stagionale. Dopo il successo sul campo dell’Ascoli, la squadra di Formisano punta alla doppietta contro il Milan Futuro, domani al Curi. "La squadra sta bene ed è consapevole di aver fatto qualcosa di buono ad Ascoli, ma non basta per trovare continuità – spiega l’allenatore biancorosso – La classifica del Milan Futuro è bugiarda, ci aspetta una partita complicata contro una squadra che ha sempre cercato di mantenere il pallino del gioco. È una squadra giovane, che ha gamba e leggerezza nel modo in cui vuole portare la pressione. Da un punto di vista tattico troveremo una squadra aggressiva, dovremo saper soffrire ed essere umili. Una partita che va affrontata con abnegazione e sacrificio, se così sarà potremo dire la nostra". Il Perugia è atteso da tre sfide in una settimana, due saranno fuori casa. Lanazione.it - Il Perugia a caccia del primo bis stagionale: "Grifo, col Milan sarà una prova di maturità" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ilcerca ilbis. Dopo il successo sul campo dell’Ascoli, la squadra di Formisano punta alla doppietta contro ilFuturo, domani al Curi. "La squadra sta bene ed è consapevole di aver fatto qualcosa di buono ad Ascoli, ma non basta per trovare continuità – spiega l’allenatore biancorosso – La classifica delFuturo è bugiarda, ci aspetta una partita complicata contro una squadra che ha sempre cercato di mantenere il pallino del gioco. È una squadra giovane, che ha gamba e leggerezza nel modo in cui vuole portare la pressione. Da un punto di vista tattico troveremo una squadra aggressiva, dovremo saper soffrire ed essere umili. Una partita che va affrontata con abnegazione e sacrificio, se cosìpotremo dire la nostra". Ilè atteso da tre sfide in una settimana, due saranno fuori casa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perugia - Seghetti a caccia del primo sigillo : "Voglio essere di nuovo al top e tornare a segnare" - Ascoli-Perugia è una partita spartiacque per tutto l’ambiente biancorosso. Una gara speciale anche e soprattutto per Alessandro Seghetti, marchigiano doc che sabato al Del Duca vivrà una sorta di derby personale. Già, lui nativo di San ... (Sport.quotidiano.net)

LIVE Perugia-Conegliano 0-1 - A1 volley femminile in DIRETTA : 14-25 - dominio delle Pantere nel primo parziale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-1 Muro di Cekulaev su Lanier. Santarelli ferma il gioco. 5-1 Ace di Gryka. 4-1 Errore in attacco di Adigwe, Conegliano in difficoltà. 3-1 Cekulaev approfitta di una slash. 2-1 Nemeth trova le mani del ... (Oasport.it)

L'ospedale di Perugia fa la storia : primo trattamento europeo per malformazione genetica in un giovane affetto da anemia falciforme - Domani, martedì 8 ottobre, il Senato della Repubblica ospiterà un incontro di rilevanza storica per la medicina, incentrato sul primo trattamento di editing genomico in Europa. Questa innovativa tecnica, che consente di modificare il Dna per ... (Perugiatoday.it)

Perugia fa la storia : primo trattamento europeo per malformazione genetica in un giovane affetto da anemia falciforme - Domani, martedì 8 ottobre, il Senato della Repubblica ospiterà un incontro di rilevanza storica per la medicina, incentrato sul primo trattamento di editing genomico in Europa. Questa innovativa tecnica, che consente di modificare il Dna per ... (Perugiatoday.it)