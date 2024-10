Il maltempo non dà tregua: ancora pioggia e nubifragi (Di sabato 26 ottobre 2024) Il brutto tempo non molla la presa sulle regioni del Nord Italia. L'ondata di maltempo ha flagellato in particolare la Toscana dove i nubifragi notturni hanno trasformato le strade in fiumi di acqua e fango nelle province di Pisa e Livorno, con allagamenti a Cecina e Rosignano ed esondazioni in Europa.today.it - Il maltempo non dà tregua: ancora pioggia e nubifragi Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il brutto tempo non molla la presa sulle regioni del Nord Italia. L'ondata diha flagellato in particolare la Toscana dove inotturni hanno trasformato le strade in fiumi di acqua e fango nelle province di Pisa e Livorno, con allagamenti a Cecina e Rosignano ed esondazioni in

Il maltempo flagella la Toscana : esondano i fiumi - 15 persone salvate a Pisa. Nubifragio a Cecina - Un vero e proprio diluvio nella notte si è abbattuto sulle province di Pisa e Livorno. Cecina allagata, esondato affluente del Fine alle Badie. Duramente colpiti i comuni di Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola. ... (Fanpage.it)

Maltempo a Civitavecchia : nubifragio provoca danni e chiusure stradali - ma nessun ferito - Facebook WhatsApp Twitter Un nubifragio di intensità eccezionale ha colpito Civitavecchia nelle ultime ore, portando a una situazione di emergenza ma, fortunatamente, senza feriti. La violenza delle piogge e le esondazioni hanno messo a dura ... (Gaeta.it)

Maltempo in Italia : nubifragi e allerta arancione in diverse regioni - situazione critica a Bologna - Facebook WhatsApp Twitter Il maltempo continua a colpire l’Italia, portando piogge intense e fenomeni alluvionali. In particolare, nelle regioni settentrionali si segnalano diversi eventi meteorologici avversi. Oggi, sabato 26 ottobre, sono ... (Gaeta.it)

Ancora maltempo al centro nord. Nubifragio su Civitavecchia - Ancora maltempo al centro nord. Questa mattina, nubifragio su Civitavecchia Servizio di Federico Plotti The post Ancora maltempo al centro nord. Nubifragio su Civitavecchia first appeared on TG2000. (Tv2000.it)