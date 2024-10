Formiche.net - I Brics hanno lanciato la sfida, l’Occidente che fa? Scrive l’amb. Castellaneta

(Di sabato 26 ottobre 2024) Sono passati più di vent’anni da quando Jim O’Neill di Goldman Sachs coniò il fortunato acronimo, con il quale intendeva semplicemente designare quali sarebbero state le maggiori economie emergenti del futuro. O’Neill certo non poteva prevedere che da quella definizione potesse nascere un forum multilaterale di Paesi, che oggi non ambisce solamente ad avere un peso economico sempre maggiore a livello globale, ma punta anche a rire le regole dell’ordine internazionale. In realtà, il gruppo che fa capo ai(non più i soli cinque Stati di origine – Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica – ma anche Iran, Egitto, Etiopia ed Emirati Arabi Uniti) è probabilmente meno compatto di quanto non voglia dare a vedere. Ma il messaggio che è uscito dal recentissimo summit di Kazan, in Russia, è stato chiaro: laalè aperta.