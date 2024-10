Guido Minieri nel Consiglio nazionale di Federterme Confindustria

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il sannita, amministratore delle Terme di Telese, in. provincia di Benevento,, è stato eletto consiglieredi, storica ed unica associazione rappresentativa dell’industria termale italiana., 32 anni, laurea in economia alla Bocconi, prima di “tornare al Sud” ha maturato un’esperienza pluriennale in Accenture, ed è il più giovane esponente della famiglia, che dal 1877 gestisce le Terme di Telese, azienda di primo piano a livello, dotata di un impianto di imbottigliamento dell’acqua Telese, di uno stabilimento di produzione di parafarmaci e del Grand Hotel Telese.segue anche le Terme Lucane di Latronico (Potenza). Una nomina nel segno della continuità, considerato che, Costanzo Jannotti Pecci, Amministratore delegato del Gruppo, è stato presidente diper oltre vent’anni, fino al 2019.