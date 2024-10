361magazine.com - Grande Fratello, Lorenzo e Shaila: tra provocazioni e piccanti frasi

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di sabato 26 ottobre 2024)sempre più vicini ed affiatati. Lespinte del concorrente spiazzanosono sempre più vicini ed affiatati. I due concorrenti sono sbarcati a Madrid nella versione spagnola del reality show. Trail rapporto amichevole ha subito una meravigliosa evoluzione. Leggi anche Domenica In, gli ospiti e le anticipazioni di domenica 27 ottobre Traconversazioni. Ecco cosa è emerso Stando a quanto riporta Biccy.it nelle ultime oreha sussurrato aGatta alcuneche hanno spiazzato tutti. Il concorrente ha esordito: “Amore mio, mi viene talmente d**o quando ti guardo che non hai idea dove te lo fic**erei dentro. Porca Eva! P0rca Eva. No, la crema fino a qui ti arriva. Sono un torello“.