Grande Fratello, Javier “sgama” quello che succederà nella puntata di lunedì: “Magari mi fanno vedere Shaila e Lorenzo che si baciano” (Di sabato 26 ottobre 2024) La dinamica centrale di questa edizione di Grande Fratello è – dal principio, ma ora più che mai – costituita dai continui colpi di scena del triangolo amoroso formato da Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. L’ex velina si è detta da subito indecisa tra i due, salvo poi scegliere di frequentare approfonditamente solo Martinez. Dopo aver negato qualunque contatto fisico con lui, di cui tutti i dettagli sono stati poi svelati dal pallavolista stesso, si è dichiarata per Lorenzo ed è volata con lui in Spagna. I due sono attualmente ospiti della casa del Gran Hermano, dove non intendono più nascondere la forte attrazione che li lega. In questa settimana, gli inquilini della Casa italiana di fatto sanno che Shaila e Lorenzo sono stati ufficialmente eliminati dal gioco, ma sospettano fortemente che si tratti di uno dei soliti tranelli del GF. Isaechia.it - Grande Fratello, Javier “sgama” quello che succederà nella puntata di lunedì: “Magari mi fanno vedere Shaila e Lorenzo che si baciano” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La dinamica centrale di questa edizione diè – dal principio, ma ora più che mai – costituita dai continui colpi di scena del triangolo amoroso formato daGatta,Spolverato eMartinez. L’ex velina si è detta da subito indecisa tra i due, salvo poi scegliere di frequentare approfonditamente solo Martinez. Dopo aver negato qualunque contatto fisico con lui, di cui tutti i dettagli sono stati poi svelati dal pallavolista stesso, si è dichiarata pered è volata con lui in Spagna. I due sono attualmente ospiti della casa del Gran Hermano, dove non intendono più nascondere la forte attrazione che li lega. In questa settimana, gli inquilini della Casa italiana di fatto sanno chesono stati ufficialmente eliminati dal gioco, ma sospettano fortemente che si tratti di uno dei soliti tranelli del GF.

