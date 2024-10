361magazine.com - Grande Fratello, Beatrice lancia una frecciatina a Shaila

(Di sabato 26 ottobre 2024)Luzzi si espone suGatta e cosa sta accadendo in SpagnaLuzzi in questa nuova edizione sta ricoprendo il ruolo di opinionista insieme a Cesara Buonamici. La Luzzi in qualità di opinionista in ogni puntata sta regalando intense emozioni e senza giri di parole irrompe sugli avvenimenti che accadono in Casa e anche fuori. Leggi anche, La Talpa e This is me si cambia giorno, ecco il nuovo palinsesto Mediaset Le dichiarazioni dell’opinionista, ecco cosa è emersoè volata a Madrid insieme a Lorenzo per viverci una settimana al Gran Hermano, la versione spagnola del reality show. Stando a quanto riporta Biccy.it Tag24 by Unicusano ha incontrato, durante il Festival del Cinema di Roma dove per l’occasione non è mancata la sua reazione a tutto ciò che sta vivendoa Madrid insieme a Lorenzo.