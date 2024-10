Formazioni ufficiali Napoli-Lecce | Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

Le formazioni ufficiali di Napoli-Lecce, partita valida per la nona giornata del calendario di Serie A. La squadra di Antonio Conte, al momento in testa alla classifica, cercherà i tre punti per mantenersi in vantaggio sugli inseguitori. Il Lecce si trova invece in fondo alla classifica ed è alla ricerca del riscatto. Di seguito, le scelte ufficiali dei due tecnici per la sfida in programma per le 15:00: Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Ngonge, Lukaku, Neres. Lecce: Falcone; Pelmard, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Coulibaly, Rafia, Ramadani; Pierotti, Krstovic, Banda.