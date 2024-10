Format Ferrara, storica promozione in Serie B. E arriva il premio per due atleti (Di sabato 26 ottobre 2024) L’Asd Format Ferrara, dopo una lunga stagione, conquista la promozione in Serie B, vincendo il campionato di Serie C di calcio a 5 d.i.r., organizzato dalla Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali).Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayI Ferraratoday.it - Format Ferrara, storica promozione in Serie B. E arriva il premio per due atleti Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L’Asd, dopo una lunga stagione, conquista lainB, vincendo il campionato diC di calcio a 5 d.i.r., organizzato dalla Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali).Iscriviti al canale WhatsApp diTodayI

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio a 5. Format festeggia il salto in serie B. Successo nel campionato Fisdir - La squadra di calcio a 5 d.i.r. (squadra riservata a giocatori con disabilità intellettiva) dell’asd Format Ferrara ha partecipato al campionato italiano 2024 della Fisdir (Federazione Italiana Sport paralimpici degli Intellettivo Relazionali); la ... (Sport.quotidiano.net)

Cinque libri che vorremmo tanto vedere trasformati in serie tv - Complessi, rivoluzionari e densi di emozioni, romanzi che potrebbero trovare nuova vita nel formato seriale, il mezzo ideale per trasformare le pagine in episodi e i lettori in spettatori (Wired.it)

Nintendo Switch domina le vendite in formato fisico in Europa nel 2024 - seguono PS5 e Xbox Series - Christoper Dring, giornalista di Games Industry, ha rivelato che nel corso di questo 2024 le vendite in formato fisico in Europa sono state realizzate maggiormente su Nintendo Switch, con a seguire PS5 ed Xbox. Addentrandoci nello specifico della ... (Game-experience.it)

Serie B Nazionale - parte la rivoluzione con il nuovo format - La giornata di ieri (insieme ha quella di oggi) ha tolto il velo alla stagione 2024-25 del campionato di Serie B Nazionale coni Gironi A e B da 20 squadre ciascuno con calendario asimmetrico con turno infrasettimanale più la novità del play-in, ... (Ilrestodelcarlino.it)