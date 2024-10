Ilrestodelcarlino.it - Forlì, trasferta da non sottovalutare . Progresso rinvigorito da tre pareggi

(Di sabato 26 ottobre 2024) Una partita da non sbagliare assolutamente. Domani, col nuovo orario delle 14.30 dovuto al ritorno dell’ora solare, ilaffronta la brevea Castel Maggiore, sul campo del. Com’è noto sulla panchina biancorossa non ci sarà mister Miramari, che sconterà la prima delle quattro giornate di squalifica rimediate dopo l’espulsione nel match casalingoato 1-1 martedì con il Lentigione. Con appena tre punti il rossoblùcondivide l’ultimo posto della classifica D con la Sammaurese. Entrambe le cenerentole del girone D non hanno ancora centrato il primo successo stagionale avendo raccolto trea fronte di quattro sconfitte nei sette turni giocati in questo inizio.