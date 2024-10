Bergamonews.it - Devis Dori (Avs): “Suicidi in carcere vera emergenza nazionale, situazione fuori controllo”

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) “Il Governo Meloni continua a sottovalutare il problema delle condizioni carcerarie – afferma il parlamentare bergamasco(Avs) -. Un Governo totalmente inesistente, che investe il proprio tempo a far la guerra alla magistratura anziché al sovraffollamento carcerario. Poche settimane fa hanno sfornato un inutile decreto legge che non ha spostato di una virgola la, solo fumo negli occhi, come denunciammo in Aula. Nel frattempo nelle carceri si continua a morire, l’ennesimoo, perché la disperazione supera la speranza di vedere la luce in fondo al tunnel. In Parlamento, assieme a una parte del centrosinistra, come Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo sostenuto la necessità di aumentare le condizioni per la liberazione anticipata, con uno sconto di pena per buona condotta. Invece nulla da fare. Ognio inè una sconfitta per lo Stato.