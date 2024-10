Cosenza-Juve Stabia 1-1, Ricciardi risponde a Maistro: le Vespe sfiorano il blitz (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAccade tutto nel primo tempo tra Cosenza e Juve Stabia che si dividono la posta con il botta e risposta tra Maistro e Ricciardi.  Neanche il tempo di accomodarsi sulle tribune a la Juve Stabia va subito vicino al vantaggio con il colpo di testa di Adorante. E’ solo il preludio al gol che arriva al 16? quando Kouan sbaglia un appoggio, Pierobon si impossessa della palla e serve Maistro che salta netto Dalle Mura battendo Micai con il mancino. Il ritmo, poi, resta sempre alto fino al 39? quando Ricciardi anticipa tutti e mette alle spalle di Thiam la rete dell’1-1 sfiorando anche il raddoppio poco prima del riposo con una spettacolare rovesciata.  Nella ripresa nelle Vespe Artistico prende subito il posto di Candellone. Anteprima24.it - Cosenza-Juve Stabia 1-1, Ricciardi risponde a Maistro: le Vespe sfiorano il blitz Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAccade tutto nel primo tempo trache si dividono la posta con il botta e risposta tra.  Neanche il tempo di accomodarsi sulle tribune a lava subito vicino al vantaggio con il colpo di testa di Adorante. E’ solo il preludio al gol che arriva al 16? quando Kouan sbaglia un appoggio, Pierobon si impossessa della palla e serveche salta netto Dalle Mura battendo Micai con il mancino. Il ritmo, poi, resta sempre alto fino al 39? quandoanticipa tutti e mette alle spalle di Thiam la rete dell’1-1 sfiorando anche il raddoppio poco prima del riposo con una spettacolare rovesciata.  Nella ripresa nelleArtistico prende subito il posto di Candellone.

