Corriere dello Sport – Tolu Arokodare e la tradizione dei centravanti nigeriani

(Di sabato 26 ottobre 2024) 2024-10-26 01:03:21Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal: Continua ladegli attaccanti. La lista non si ferma a Osimhen, Lookman, Boniface, Moffi e Awoniyi. La sorpresa arriva dal Belgio:sta trascinando il Genk. Sette gol in undici partite e primo posto in classifica con venticinque punti. Ha ventitré anni. Fisico da basket: un metro e 97. Destro naturale. LA STORIA – Da bambino ha giocato nella Kash Academy e nella Flyings Academy. Poi è stato preso dal Box2Box, club nigeriano. Ha svolto provini per il Friburgo e il Tolosa. Nel 2019 è arrivato in Lettonia. Un viaggio cominciato con la maglia del Valmiera: ventidue gol in trentadue partite. Quindici mesi dopo è stato preso in prestito dal Colonia. Poi, nel 2021, è arrivato in Francia, si è legato all’Amiens.