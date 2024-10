Concorso Ministero della Giustizia 2024 per 77 posti, bando online: requisiti e come inviare la domanda (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Ministero della Giustizia ha emesso un bando di Concorso per l’assunzione di 77 funzionari contabili. C'è tempo fino al 22 novembre per la candidatura. Tra i requisiti è necessaria una laurea in ambito economico. I vincitori saranno assunti con contratto a tempo indeterminato. Fanpage.it - Concorso Ministero della Giustizia 2024 per 77 posti, bando online: requisiti e come inviare la domanda Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ilha emesso undiper l’assunzione di 77 funzionari contabili. C'è tempo fino al 22 novembre per la candidatura. Tra iè necessaria una laurea in ambito economico. I vincitori saranno assunti con contratto a tempo indeterminato.

