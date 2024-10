Ilfattoquotidiano.it - Chiara Ferragni non sarà più l’amministratore delegato di Fenice: “Pieni poteri a Claudio Calabi”. Ecco chi è il manager chiamato a risollevare i conti della società

(Di sabato 26 ottobre 2024) La data segnata in rosso sul calendario è quella di lunedì 28 ottobre. È prevista infatti per l’inizioprossima settimana una mossa chiave per il rilancio dellediche, proprio da lunedì, nonpiùdisrl, l’azienda cui fanno capo i marchi dell’imprenditrice digitale. Quelli che fino ad ora erano stati il “motore dei ricavi”, come li ha definiti in CorriereSera, svelando che tra due giorni il superverrà nominato amministratore unico del gruppo.