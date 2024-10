Carabinieri a Terracina denunciato 32enne per possesso di armi e veicolo non assicurato (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 25 ottobre, nel cuore della mattinata, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Terracina hanno svolto un’importante operazione di controllo del territorio, che ha portato alla denuncia di un uomo di 32 anni. Già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti, il soggetto è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico senza giustificazione valida. Questo episodio getta luce sull’emergente problema della sicurezza nella zona, evidenziando il lavoro costante delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine pubblico. Dettagli della perquisizione e il ritrovamento del coltello Durante le operazioni di controllo, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale dell’uomo, il quale si trovava in un’area visibilmente frequentata. Gaeta.it - Carabinieri a Terracina denunciato 32enne per possesso di armi e veicolo non assicurato Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 25 ottobre, nel cuore della mattinata, idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno svolto un’importante operazione di controllo del territorio, che ha portato alla denuncia di un uomo di 32 anni. Già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti, il soggetto è stato trovato indi un coltello a serramanico senza giustificazione valida. Questo episodio getta luce sull’emergente problema della sicurezza nella zona, evidenziando il lavoro costante delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine pubblico. Dettagli della perquisizione e il ritrovamento del coltello Durante le operazioni di controllo, ihanno eseguito una perquisizione personale dell’uomo, il quale si trovava in un’area visibilmente frequentata.

