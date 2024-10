Quotidiano.net - Cambio ora stanotte: quando e come spostare le lancette

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ci sono ottime notizie in arrivo per tutti i dormiglioni: a breve è in arrivo l’appuntamento con l’ora solare, il momento in cui con lo spostamento degli orologi avremo finalmente la possibilità di dormire un’ora in più rispetto al solito.ci sarà ilall’ora solare nel 2024 L’appuntamento di quest’anno è fissato allo scoccare delle tre di notte, tra il 26 e il 27 ottobre prossimi. Si tratta da sempre di una data a cavallo tra un sabato e una domenica per minimizzare i rischi che molti lavoratori possano sbagliarsi e recarsi sul posto di lavoro, in questo caso, un’ora dopo (o prima, nel caso dell’ora solare) rispetto a quanto concordato.