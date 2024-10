Bergamonews.it - Cala il sipario sul festival “cittadiDanza”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Bergamo. Arriva alla conclusione la prima edizione del” di ABC – Allegra Brigata Cinematica, una conclusione in grande stile con i due eventi collaterali a cura della coreografa Makiko Ito e della sua compagnia Wonderland Collectief in programma per domenica 27 e lunedì 28 ottobre a Bergamo. Il, che si è svolto dal 2 al 13 ottobre negli spazi dell’Ex Ateneo di Città Alta, si sposta per questi due appuntamenti nella parte bassa della città, ospite di due storiche realtà cittadine: Teatro Prova per lo spettacolo BB, in programma domenica 27 ottobre in tre repliche e lunedì 28 ottobre in una replica mattutina, e a Pandemonium Teatro, lunedì 28 pomeriggio, per il laboratorio “Giocare la danza” condotto da Makiko Ito e rivolto a bambini e bambine dai 3 ai 5 anni. “La prima parte disi è conclusa.