Cagliari, subito in campo per l'allenamento: tutte le novità sugli infortunati verso il Bologna

Nuovo allenamento per il Cagliari del tecnico Nicola, verso la sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Alessandro Deiola e compagni oggi hanno lavorato di mattina in vista della partita dell'Unipol Domus contro il Bologna.

Juventus - Di Gregorio : “Niente rancore verso l’Inter - qui subito a mio agio” - “Non porto rancore verso l’Inter, ma non sarei rimasto a fare la comparsa. Devo tanto all’Inter perché mi è stata vicina quando ho perso mio padre a 13 anni. Sono arrivato in nerazzurri che avevo 7 anni e l’ho lasciata che ne avevo 19. Mi sono ... (Sportface.it)

Verso il match a casa del Montecchio Gallo. Gigli : "È un Montefano deciso. Dobbiamo riscattarci subito» - "Dobbiamo reagire subito alla sconfitta casalinga con il Fabriano Cerreto, una battuta d’arresto meritata ma che non cambia il percorso che dobbiamo fare". Lorenzo Gigli (foto), direttore sportivo del Montefano, proietta lo sguardo al match di ... (Sport.quotidiano.net)

David Neres verso il Napoli : perché Conte vuole subito rinforzi - Il Napoli sta accelerando per l'esterno del Benfica, David Neres. Lo sta facendo anche a fronte di una valutazione non bassa da parte del club lusitano: 25 milioni di euro. Nel budget estivo di De Laurentiis questa somma non c'è, non almeno prima ... (Panorama.it)