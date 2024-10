Buon compleanno metro rossa. Tre giorni di festa in San Babila (Di sabato 26 ottobre 2024) Era il 1° novembre 1964: alle 10.41 partì il primo treno della linea rossa, da Lotto a Sesto Marelli, alla presenza dell’allora sindaco Pietro Bucalossi e del cardinale Giovanni Colombo. Era l’inaugurazione della prima metropolitana della città. Ora sono passati quasi 60 anni, e Atm si prepara a festeggiare il compleanno della rossa con una tre giorni di festa a ritmo di musica, rigorosamente anni Sessanta, nella stazione di San Babila. Appuntamento venerdì 1° novembre dalle ore 16 alle 19, e sabato 2 e domenica 3 dalle ore 15 alle 19, per un evento che vedrà esibirsi cantanti, musicisti e ballerini, alle prese con colonne sonore blues, rock e swing: da Battisti ai Beatles, da Mina ai Pink Floyd, da Gino Paoli ai Rolling Stones. Quanta ne ha fatta di strada la rossa da quel fatidico giorno. Quando fu aperta l’M1 era lunga “appena“ 12. Ilgiorno.it - Buon compleanno metro rossa. Tre giorni di festa in San Babila Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Era il 1° novembre 1964: alle 10.41 partì il primo treno della linea, da Lotto a Sesto Marelli, alla presenza dell’allora sindaco Pietro Bucalossi e del cardinale Giovanni Colombo. Era l’inaugurazione della primapolitana della città. Ora sono passati quasi 60 anni, e Atm si prepara a festeggiare ildellacon una tredia ritmo di musica, rigorosamente anni Sessanta, nella stazione di San. Appuntamento venerdì 1° novembre dalle ore 16 alle 19, e sabato 2 e domenica 3 dalle ore 15 alle 19, per un evento che vedrà esibirsi cantanti, musicisti e ballerini, alle prese con colonne sonore blues, rock e swing: da Battisti ai Beatles, da Mina ai Pink Floyd, da Gino Paoli ai Rolling Stones. Quanta ne ha fatta di strada lada quel fatidico giorno. Quando fu aperta l’M1 era lunga “appena“ 12.

