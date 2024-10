Bonet | il dessert agli amaretti davvero goloso

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ilè un budino piemontese. Compatto, ma scioglievole, delicato e dal sapore intenso die cacao, conquista al primo assaggio. Per realizzarlo, dovremo preparare un caramello da versare nello stampo per arricchire ulteriormente di sapore il nostro dolce al cucchiaio. Fatto questo, non ci resterà che dedicarci al composto a base di soli ingredienti genuini e, per lo più, già presenti nelle nostre case. Per cuocerlo correttamente, dovremo infornarlo a bagnomaria per un’oretta circa. Insomma, la ricetta, come si capisce facilmente, non è affatto difficile e la resa èstraordinaria.