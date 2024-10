Bolzano: disposta ordinanza di divieto di avvicinamento per tunisino che minaccia ex compagna (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio di violenza domestica ha scosso Bolzano, dove un cittadino tunisino di 36 anni è stato colpito da un’ordinanza cautelare che gli impone di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla sua ex compagna. Questa misura è stata adottata dopo che la donna, una cittadina marocchina della stessa età, ha denunciato l’uomo per episodi di violenza, culminati in una minaccia armata con una pistola. L’escalation della violenza La denunciante ha rivelato che fin dall’inizio della loro relazione, il tunisino ha adottato comportamenti violenti nei suoi confronti. Questi eventi si sono intensificati nel tempo, comprendendo aggressioni fisiche e minacce di morte, anche in presenza dei figli. La ossessione del tunisino e la sua incapacità di accettare la fine della relazione hanno condotto a un deterioramento della situazione. Gaeta.it - Bolzano: disposta ordinanza di divieto di avvicinamento per tunisino che minaccia ex compagna Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio di violenza domestica ha scosso, dove un cittadinodi 36 anni è stato colpito da un’cautelare che gli impone di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla sua ex. Questa misura è stata adottata dopo che la donna, una cittadina marocchina della stessa età, ha denunciato l’uomo per episodi di violenza, culminati in unaarmata con una pistola. L’escalation della violenza La denunciante ha rivelato che fin dall’inizio della loro relazione, ilha adottato comportamenti violenti nei suoi confronti. Questi eventi si sono intensificati nel tempo, comprendendo aggressioni fisiche e minacce di morte, anche in presenza dei figli. La ossessione dele la sua incapacità di accettare la fine della relazione hanno condotto a un deterioramento della situazione.

