Donnapop.it - Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli eliminata… anzi no! Qualcosa non torna: cos’è successo davvero?

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) L’ultima puntata dicon le, conprotagonista assoluta, ha scatenato un acceso dibattito sui social network, trasformando la serata in un vero e proprio palcoscenico di polemiche e sospetti. Protagonista di questo dramma televisivo è stata, come accennato,, la quale ha vissuto un’odissea emozionante: inizialmente annunciata come la prima eliminata della serata, è stata successivamente “ripescata” grazie a una “wild card” offerta dall’ex maestra di ballo Sara Di Vaira. Questo colpo di scena ha sorpreso il pubblico, portando con sé una serie di interrogativi e insinuazioni su come si svolgonole dinamiche all’interno del programma.