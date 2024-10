ATP Vienna 2024: Lorenzo Musetti esce in semifinale contro Jack Draper (Di sabato 26 ottobre 2024) Lorenzo Musetti chiude in semifinale il proprio cammino all’ATP 500 di Vienna. Il toscano, dopo la battaglia furiosa di ieri contro il numero 1 del seeding, Alexander Zverev, deve cedere di fronte a Jack Draper. 6-2 6-4 per il britannico, che in finale giocherà con Khachanov o de Minaur. Si conferma la forza indoor da parte del nativo del borgo londinese di Sutton, ora proiettato verso il 15° posto nel ranking mondiale, proprio davanti al numero 2 d’Italia. Del primo parziale c’è poco da raccontare. Anzi, c’è molto, perché è più conteso di quel che dice il punteggio effettivo. Il break Draper lo piazza subito, dato che il toscano parte piano e sbaglia parecchio, mancando in seguito la chance del controbreak immediato. Questo, in verità, arriva nel quarto gioco con una risposta di rovescio di Musetti che è di quelle da repertorio personale, ma su quello slancio il toscano non parte. Oasport.it - ATP Vienna 2024: Lorenzo Musetti esce in semifinale contro Jack Draper Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024)chiude inil proprio cammino all’ATP 500 di. Il toscano, dopo la battaglia furiosa di ieriil numero 1 del seeding, Alexander Zverev, deve cedere di fronte a. 6-2 6-4 per il britannico, che in finale giocherà con Khachanov o de Minaur. Si conferma la forza indoor da parte del nativo del borgo londinese di Sutton, ora proiettato verso il 15° posto nel ranking mondiale, proprio davanti al numero 2 d’Italia. Del primo parziale c’è poco da raccontare. Anzi, c’è molto, perché è più conteso di quel che dice il punteggio effettivo. Il breaklo piazza subito, dato che il toscano parte piano e sbaglia parecchio, mancando in seguito la chance delbreak immediato. Questo, in verità, arriva nel quarto gioco con una risposta di rovescio diche è di quelle da repertorio personale, ma su quello slancio il toscano non parte.

