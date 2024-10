Asllani in regia per Inter-Juventus? Inzaghi dà indicazioni precise! (Di sabato 26 ottobre 2024) Inter-Juventus può diventare una nuova grande chance per il giovane Kristjan Asllani. Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa aiutano a capire di più sui possibili titolari a centrocampo. IL PUNTO A CENTROCAMPO – Si è ormai entrati nella vigilia di Inter-Juventus, uno degli incontri più avvincenti che offre il campionato di Serie A. Domani sera San Siro si colorerà di nerazzurro per sostenere il team di Simone Inzaghi, costretto a qualche sforzo di troppo dettato da calendario e infermeria. Anche di questo ha parlato l’allenatore nerazzurro nella conferenza stampa da poco terminata nel quartier generale di Appiano Gentile. I giornalisti si sono soffermati, ovviamente, su uno dei grandi dubbi nerazzurri per lo scontro diretto contro i bianconeri: il giocatore a cui affidare le chiavi del centrocampo in assenza del titolarissimo Hakan Calhangolu. Inter-news.it - Asllani in regia per Inter-Juventus? Inzaghi dà indicazioni precise! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Inter-può diventare una nuova grande chance per il giovane Kristjan. Le parole di Simonein conferenza stampa aiutano a capire di più sui possibili titolari a centrocampo. IL PUNTO A CENTROCAMPO – Si è ormai entrati nella vigilia di Inter-, uno degli incontri più avvincenti che offre il campionato di Serie A. Domani sera San Siro si colorerà di nerazzurro per sostenere il team di Simone, costretto a qualche sforzo di troppo dettato da calendario e infermeria. Anche di questo ha parlato l’allenatore nerazzurro nella conferenza stampa da poco terminata nel quartier generale di Appiano Gentile. I giornalisti si sono soffermati, ovviamente, su uno dei grandi dubbi nerazzurri per lo scontro diretto contro i bianconeri: il giocatore a cui affidare le chiavi del centrocampo in assenza del titolarissimo Hakan Calhangolu.

