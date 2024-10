Ilrestodelcarlino.it - Anziani, guardia alta contro le truffe

(Di sabato 26 ottobre 2024) Continuano a verificarsi tentativi di truffa nei confronti delle persone anziane, residenti in provincia di Ascoli. Per questo la Questura ricorda alcune accortezze per difendersi. Innanzitutto non aprire la porta di casa a sconosciuti, neanche a persone che dicono di appartenere ad aziende di erogazione di servizi ed enti socio-assistenziali come Inps-Inail. Nessuna amministrazione dello Stato esige denaro porta a porta. Se non si è certi della loro identità , non aprire e nel dubbio contattare il servizio pubblico di emergenza 112. Se si viene raggiunti alla porta di casa, è opportuno verificare sempre, con una telefonata, da quale servizio sono stati mandati gli operai che bussano o chiedono di aprire il portone della palazzina. Comunque verificare sempre con una telefonata da quale servizio sono stati mandati gli operai ed in caso di dubbio chiamare il 112.