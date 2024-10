Alforno: il nuovo cooking show che celebra la passione per le preparazioni da forno (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La cultura culinaria si arricchisce con nuovi format che mettono in risalto la passione per il bakery. A partire dal 28 ottobre, su Sky Uno e in streaming su NOW, debutterà “Alforno“, un cooking show dedicato alle delizie del forno che promuove la creatività e l’arte di cucinare. Con una giuria di esperti e giovani appassionati del mondo della cucina, il programma si propone di guidare il pubblico nella realizzazione di ricette dolci e salate, grazie all’impegno di chef di spicco. Cos’è il cooking show Alforno “Alforno” si presenta come un format innovativo che esplora il mondo delle preparazioni da forno. In onda dal 28 ottobre fino al 1° novembre, dal lunedì al venerdì alle 18.50, offre un’opportunità unica di avvicinarsi a ricette caratteristiche della panificazione. Gaeta.it - Alforno: il nuovo cooking show che celebra la passione per le preparazioni da forno Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La cultura culinaria si arricchisce con nuovi format che mettono in risalto laper il bakery. A partire dal 28 ottobre, su Sky Uno e in streaming su NOW, debutterà ““, undedicato alle delizie delche promuove la creatività e l’arte di cucinare. Con una giuria di esperti e giovani appassionati del mondo della cucina, il programma si propone di guidare il pubblico nella realizzazione di ricette dolci e salate, grazie all’impegno di chef di spicco. Cos’è il“” si presenta come un format innovativo che esplora il mondo delleda. In onda dal 28 ottobre fino al 1° novembre, dal lunedì al venerdì alle 18.50, offre un’opportunità unica di avvicinarsi a ricette caratteristiche della panificazione.

