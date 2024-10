Gaeta.it - Aggressione su autobus a Napoli: arrestato un 43enne dopo una violenta colluttazione

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, il quartiere di Poggioreale è stato scenario di un’inquietante su undella linea ANM 151. L’episodio, che ha coinvolto un autista e un passeggero molesto, ha portato all’intervento dei carabinieri, chiamati dal conducente stessoaver subito un attacco fisico. La segnalazione al numero di emergenza 112 ha innescato una serie di eventi che hanno messo in evidenza la tensione crescente nei mezzi pubblici della città. La scena dell’: unin difficoltà Gli eventi si sono svolti in via Stadera, dove l’era fermo all’altezza del civico 120. L’autista, un uomo di 37 anni, alla guida del mezzo, aveva tentato di arginare la situazione reprimendo il comportamento aggressivo di Vincenzo Salvatore Ardito, undi Casoria con un passato difficile e già noto alle forze dell’ordine.