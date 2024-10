?Il futuro della moda: tecnologia e tessuti intelligenti (Di sabato 26 ottobre 2024) Life&People.it Nel panorama contemporaneo della moda, l’innovazione creativa, da sempre intrecciata alla tradizione sartoriale, abbraccia un nuovo fenomeno: l’introduzione di tecnologia e tessuti intelligenti nei processi di produzione e consumo. La moda, infatti, attraverso il suo continuo dialogo con l’evoluzione culturale della società, fa spazio a materiali futuristici che arricchiscono l’esperienza di consumo e utilizzo, offrendo nuove funzionalità di performance, rispondendo a stimoli ambientali, e connettendosi agli altri dispositivi digitali della quotidianità. Così, abiti e accessori si impongono quale veicolo di una trasformazione in cui l’uomo, indossando tecnologia, ridefinisce il proprio rapporto con ciò che lo circonda ed esprime ritrovati valori di connessione e rispetto del macrocosmo che lo ospita. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 26 ottobre 2024) Life&People.it Nel panorama contemporaneo, l’innovazione creativa, da sempre intrecciata alla tradizione sartoriale, abbraccia un nuovo fenomeno: l’introduzione dinei processi di produzione e consumo. La, infatti, attraverso il suo continuo dialogo con l’evoluzione culturalesocietà, fa spazio a materiali futuristici che arricchiscono l’esperienza di consumo e utilizzo, offrendo nuove funzionalità di performance, rispondendo a stimoli ambientali, e connettendosi agli altri dispositivi digitaliquotidianità. Così, abiti e accessori si impongono quale veicolo di una trasformazione in cui l’uomo, indossando, ridefinisce il proprio rapporto con ciò che lo circonda ed esprime ritrovati valori di connessione e rispetto del macrocosmo che lo ospita.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:intelligenti:l'innovazione rinnovadi lusso; E se i materiali delarrivassero dallauomo?; Cotone coltivato, la rivoluzione del settore tessile per vestiti più etici e sostenibili; AI, artigianato e genio umano possono coesistere pacificamente nella?; Nuove tecnologie per un’industria tessile ecosostenibile: quali sono e come funzionano;sostenibile, 12 materiali che saranno il

Come sarà la moda fra 60 anni? Lo abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale di ChatGPT

(vogue.it)

ChatGPT prevede tessuti sostenibili, capaci di reagire alla temperatura corporea e alla luce, per abiti senza più distinzioni di genere ma personalizzabili “alla base”.

L'importanza della sostenibilità ambientale nella moda

(notizie.it)

Scopri come l'industria della moda sta affrontando le sfide della sostenibilità ambientale Negli ultimi anni, l’industria della moda ha subito un cambiamento radicale, spinta dalla crescente consapevo ...

Il futuro della moda (e del pianeta) è sostenibile e passa anche dalla tradizione dei “cenciaioli” pratesi

(intoscana.it)

A Prato l’economia è circolare grazie ai moderni ” cenciaioli” Tra le prime azioni per convertire il settore della moda, notoriamente tra i più inquinanti al mondo, c’è sicuramente l’ utilizzo di ...

Luxury fashion: la sfida del futuro per i brand della moda è tutta tecnologica. Quali modelli di business per allinearsi ai cambiamenti?

(firstonline.info)

Se i grandi brand del lusso dovranno affrontare le sfide future adottando sempre più la tecnologia per coinvolgere il consumatori, la concorrenza del fast fashion sta introducendo nuove formule di ven ...