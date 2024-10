Weekend del 26 e 27 ottobre, dal teatro al salmì: eventi e appuntamenti in provincia di Brescia (Di venerdì 25 ottobre 2024) Brescia – Il lago d’Iseo a favore della lotta contro la violenza e del sostegno delle persone meno fortunate. Lovere questo sabato ospiterà un'importante iniziativa teatrale per sostenere l'associazione Dieci, fondata da Erika Patti, madre di Andrea e Davide, tragicamente uccisi dal padre a Ono San Pietro il 16 luglio 2013. Con il ricavato dello spettacolo saranno supportate anche Oltre Noi, che si occupa di disabilità, e Fulvia Con Noi, attiva nel sostegno ai bambini affetti da leucemia nell'area dell'alto Sebino e della Valle Camonica. La compagnia teatrale New Coat of Theatre (NCOT) di Marone porterà in scena "Romeo + Giulietta" sabato 26 ottobre, alle 20.45, al teatro Crystal di Lovere. Il musical, reinterpretato su musiche di Riccardo Cocciante, è diretto da Carlo Hasan e Chiara Petrone e coinvolge dieci cantanti, sei ballerine e quattro schermidori. Ilgiorno.it - Weekend del 26 e 27 ottobre, dal teatro al salmì: eventi e appuntamenti in provincia di Brescia Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)– Il lago d’Iseo a favore della lotta contro la violenza e del sostegno delle persone meno fortunate. Lovere questo sabato ospiterà un'importante iniziativa teatrale per sostenere l'associazione Dieci, fondata da Erika Patti, madre di Andrea e Davide, tragicamente uccisi dal padre a Ono San Pietro il 16 luglio 2013. Con il ricavato dello spettacolo saranno supportate anche Oltre Noi, che si occupa di disabilità, e Fulvia Con Noi, attiva nel sostegno ai bambini affetti da leucemia nell'area dell'alto Sebino e della Valle Camonica. La compagnia teatrale New Coat of Theatre (NCOT) di Marone porterà in scena "Romeo + Giulietta" sabato 26, alle 20.45, alCrystal di Lovere. Il musical, reinterpretato su musiche di Riccardo Cocciante, è diretto da Carlo Hasan e Chiara Petrone e coinvolge dieci cantanti, sei ballerine e quattro schermidori.

