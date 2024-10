Usa 2024 Springsteen | Trump in corsa per diventare tiranno americano

Usa 2024, Springsteen: ‚ÄúTrump in corsa per diventare tiranno americano‚ÄĚ (Di venerd√¨ 25 ottobre 2024) Migliaia di persone si sono radunate per ascoltare la candidata democratica alla presidenza americana Kamala Harris nello stato chiave della Georgia. Al raduno hanno partecipato moltissime star: l‚Äôintrattenitore Tyler Perry, il regista Spike Lee, ma, soprattutto, la leggenda del rock Bruce Springsteen. Springsteen: ‚ÄúDonald Trump si candida ad essere un tiranno americano‚ÄĚ ‚ÄėThe Boss‚Äô, prima di suonare ‚ÄėLand of Hope and Dreams‚Äô e ‚ÄėDancing in the Dark‚Äô, ha parlato ai sostenitori presenti: ‚ÄúC‚Äô√® solo un candidato in queste elezioni che ha a cuore questi principi, Kamala Harris. √ą in corsa per diventare il 47¬į presidente degli Stati Uniti. Donald Trump si candida ad essere un tiranno americano‚Äú. Dopo l‚Äôesecuzione di ‚ÄėThe Promised Land‚Äô, Springsteen ha anche spiegato di sostenere Harris perch√© vuole ‚Äúun presidente che rispetti la Costituzione‚Äú.¬† Lapresse.it - Usa 2024, Springsteen: ‚ÄúTrump in corsa per diventare tiranno americano‚ÄĚ Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerd√¨ 25 ottobre 2024) Migliaia di persone si sono radunate per ascoltare la candidata democratica alla presidenza americana Kamala Harris nello stato chiave della Georgia. Al raduno hanno partecipato moltissime star: l‚Äôintrattenitore Tyler Perry, il regista Spike Lee, ma, soprattutto, la leggenda del rock Bruce: ‚ÄúDonaldsi candida ad essere un‚ÄĚ ‚ÄėThe Boss‚Äô, prima di suonare ‚ÄėLand of Hope and Dreams‚Äô e ‚ÄėDancing in the Dark‚Äô, ha parlato ai sostenitori presenti: ‚ÄúC‚Äô√® solo un candidato in queste elezioni che ha a cuore questi principi, Kamala Harris. √ą inperil 47¬į presidente degli Stati Uniti. Donaldsi candida ad essere un‚Äú. Dopo l‚Äôesecuzione di ‚ÄėThe Promised Land‚Äô,ha anche spiegato di sostenere Harris perch√© vuole ‚Äúun presidente che rispetti la Costituzione‚Äú.¬†

