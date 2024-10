Umbria, allerta meteo della Protezione Civile (Di venerdì 25 ottobre 2024) Rischio temporali e rischio idrogeologico. Fossi e torrenti sorvegliati. La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo gialla per la giornata di venerdì 25 ottobre per tutte le zone della regione. Ecco le previsioni meteo per venerdì 25 e sabato 26, pubblicate sul sito della Perugiatoday.it - Umbria, allerta meteo della Protezione Civile Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Rischio temporali e rischio idrogeologico. Fossi e torrenti sorvegliati. Ladell'ha diramato un'gialla per la giornata di venerdì 25 ottobre per tutte le zoneregione. Ecco le previsioniper venerdì 25 e sabato 26, pubblicate sul sito

